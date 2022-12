Encontros PNAID arrancam já esta quinta-feira em Fátima

O Centro Pastoral de Paulo VI, em Fátima, foi o local escolhido para acolher, já a partir desta quinta-feira, a próxima edição dos Encontros PNAID, iniciativa que visa facilitar o investimento dos empresários das comunidades em Portugal e dar a conhecer aos participantes as oportunidades e medidas de apoio ao investimento e à internacionalização através da diáspora.

Segundo o programa, as portas do Centro Pastoral abrem-se pelas 18h00, hora local, para que os participantes possam receber as respetivas credenciações. Uma hora mais tarde, será realizada uma receção de boas-vindas.

Já na sexta-feira, pelas 9h00, terá lugar o plenário de abertura, que contará com a presença de João Gomes Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros; Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial; Luís Miguel Albuquerque, Presidente Câmara Municipal de Ourém, e Anabela Freitas, Presidente da CCDRC.

Segue-se o plenário subordinado à temática “Estratégias de política da economia e agricultura no quadro 2030”, pelas 10h00, no qual participam Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e Alimentação, e António Costa Silva, Ministro da Economia e Mar.

Ainda antes da pausa para um almoço de networking no Hotel Lux Fátima, a audiência poderá assistir a duas temáticas paralelas assentes na “agricultura e agroalimentar” e na “indústria 4.0 e produção avançada”.

A segunda parte do certame inicia-se pelas 14h00 com a apresentação do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), durante a qual estarão em palco Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas; Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional; Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e Pedro Tavares, Secretário de Estado da Justiça. Rosária Lira, jornalista da RTP Internacional, estará responsável pela moderação.

Finda a primeira sessão da tarde, prosseguem as sessões temáticas paralelas “turismo e sustentabilidade” e “mar e economia azul” e também dinâmicas de parcerias e negócios relacionadas com Ciência e Tecnologia, Talento Português, Investidores da Diáspora: Ideias e Negócios, Ecossistema empreendedor, Importação e Exportação, Concurso de Ideias “O digital ao serviço da ecologia e inclusão dos jovens”, Geminação e cooperação e Territórios.PT.

O segundo dia dos Encontros PNAID, antigos Encontros dos Investidores da Diáspora, termina com um jantar de networking na Quinta Dom Nuno.

O derradeiro dia do certame terá um plenário onde estarão presentes Carlos Vinhas Pereira, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa; Paulo Gomes, da Rede das Associações de Pós-Graduados; Lurdes Abreu, da Associação Cap Magellan; Hermano Sanches, da Associação ACTIVA; Luís Rebelo de Sousa, da AICEP Portugal Global; Luís Miguel Ribeiro Minha Terra, da Fundação AEP, e Domingos Silva Chambel, da NERSANT.

Pelas 9h30 poder-se-á assistir a sessões temáticas relacionadas com “o digital e a saúde” e “ideias e negócios nos territórios do Interior”.

As “políticas de coesão e reformas no quadro 2030” darão mote a mais uma sessão plenária com Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas; Fernando Alfaiate, Presidente da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”; Cláudia Joaquim, Presidente do Conselho Diretivo da AD&C, e Bernardo Ivo Cruz, Secretário de Estado da Internacionalização.

Pelas 12h30, Paulo Cafôfo e Isabel Ferreira darão por terminados os encontros PNAID através de uma sessão formal de encerramento.