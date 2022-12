Encontros do programa de apoio ao investimento da diáspora iniciam-se em Fátima

A edição deste ano dos Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) inicia-se esta sexta-feira em Fátima, distrito de Santarém, com intervenções dos ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

O encontro, que termina no sábado e tem como lema “Investimento da diáspora, um investimento com marca”, visa dar informação sobre áreas-chave das políticas públicas do país a empresários portugueses no estrangeiro interessados em investir em Portugal.

As remessas dos emigrantes portugueses representam 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, num valor global superior a 3 milhões de euros.

Esta iniciativa visa, ainda, dar a conhecer aos participantes as oportunidades e medidas de apoio ao investimento em Portugal e à internacionalização através da diáspora.

No primeiro dia de trabalhos realiza-se o plenário “Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora”, que conta com as participações do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e do secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.

Em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o PNAID é apresentado como “uma iniciativa de valorização das comunidades portuguesas, que promove o investimento da diáspora, em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora”.

Os Encontros do PNAID, que em 2021 foram adiados devido à pandemia de covid-19, começaram a realizar-se desde 2016, então com a designação de Encontros de Investidores da Diáspora.

Trata-se de uma iniciativa conjunta das secretarias de Estado das Comunidades Portuguesas e do Desenvolvimento Regional.

A edição de 2022 é coorganizada pela Câmara Municipal de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.