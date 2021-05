Encontro mundial junta Guterres e Marcelo em celebração da paz

No Dia Internacional de Viver Juntos em Paz, das Nações Unidas, a 16 de maio, Portugal organiza a segunda edição do E-Congresso Mundial de Líderes Ubuntu, um evento digital que pretende inspirar e comprometer os participantes para os grandes objetivos da ONU, como a promoção da paz, tolerância, inclusão, compreensão e solidariedade. Agendado para as 12h00, o evento é transmitido via Zoom e, também, na página de Facebook da Academia de Líderes Ubuntu (neste caso, sem possibilidade de participação do público), tendo interpretação simultânea em inglês, espanhol, francês e português. O evento conta já com mais de 1.200 inscrições de 79 países.

O E-Congresso Mundial de Líderes Ubuntu – organizado pelo Instituto Padre António Vieira (IPAV) – terá abertura assegurada pelos líderes da Ubuntu Global Network de diversos países e conta com a presença de personalidades como António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa e António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Entre os oradores do evento, destacam-se nomes como Ruy Santos (que irá analisar o conflito em Cabo Delgado), Pastora Mira García – vítima de violência do conflito armado na Colômbia, que tem tentado transformar o medo em solidariedade e perdão – e os professores Philip Zimbardo, David Livingstone Smith e Erin Gruwell. Os jovens ativistas Francisco Javier Vera Manzanares, de 11 anos, e Licypriya Kangujam, de 9 anos, estão, também, confirmados no evento.

A Academia de Líderes Ubuntu é um programa de capacitação destinado a jovens, desenvolvido a partir do modelo de liderança inspirado em figuras como Nelson Mandela, Martin Luther King ou Malala. Fundada em 2010, pelo IPAV, já envolveu cerca de 11 mil jovens de mais de 50 países em quatro continentes. Ubuntu é uma filosofia de origem africana que se traduz na expressão “Eu sou porque tu és”, na valorização da interdependência e da solidariedade. Inspirada por estes valores, a Academia de Líderes Ubuntu visa desenvolver e promover competências pessoais, sociais e cívicas dos participantes, contribuindo para a sua transformação em agentes de mudança ao serviço da comunidade, ajudando a construir uma cidade mais justa e solidária.

O Instituto Padre António Vieira é uma associação cívica sem fins lucrativos, reconhecida como organização de utilidade pública (IPSS) e Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), que tem por missão a promoção da dignidade humana, através da especialização na dinamização da cultura colaborativa e na promoção da “unidade na diversidade”. É presidida por Rui Maques, empreendedor, gestor e ativista social. É fundador do Grupo Forum e foi impulsionador, em 1991, da “Missão Paz em Timor ” – Lusitânia Expresso.

Clique aqui para inscrições e programa.