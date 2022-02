Encontro Internacional de Negócios ribatejano começa na segunda-feira

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém receberá a Edição online do NERSANT BUSINESS 2022. Esperam-se mais de mil reuniões de negócios.

O NERSANT Business 2022 conta já com a presença de mais de 250 participantes, vindos de mais de 60 Países dos 5 continentes.

A menos de uma semana do arranque da Edição online do NERSANT BUSINESS 2022, estão já agendadas e em processo de agendamento, mais de mil reuniões de negócio entre os compradores internacionais e as empresas portuguesas participantes, e espera-se que se ultrapassem as estatísticas de 2021.

O NERSANT BUSINESS é um Evento multisetorial, mas focado em setores como o alimentar e bebidas, a construção e materiais de construção, o mobiliário e decoração, a metalomecânica ou as rochas ornamentais.

As empresas elegíveis terão acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.