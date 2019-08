Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo com russos e coreanos

Está a chegar a 8.ª edição do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, realizado desde 2012 pela Associação Empresarial da Região de Santarém. O evento, que tem vindo a bater anualmente o recorde de países estrangeiros participantes, conta este ano, pela primeira vez, com a participação da Rússia e da Coreia do Sul.

Realizado desde 2012 pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, o NERSANT Business tem vindo a assumir-se como um dos maiores encontros de negócios do país, com cada vez maior procura internacional e nacional.

Este ano, o evento vai realizar-se de 21 a 23 de outubro e conta já com diversos novos países no seu rol de delegações estrangeiras inscritas, entre eles a Rússia e a Coreia do Sul, que se têm mostrado bastante interessados em realizar negócios com as empresas nacionais.

Neste momento, a NERSANT está a trabalhar os interesses dos países participantes, fazendo-os confluir com as empresas nacionais presentes. No caso da Rússia, o país está à procura de produtos alimentares e bebidas, nomeadamente conservas, café, frutas cristalizadas, bolos secos, farinha, mel, compotas e geleias, arroz, sal, molhos, especiarias, doces, vinagre e azeites. Por outro lado, ambiciona ainda fazer negócios na área do vestuário e acessórios e mobiliário e decoração.

Quanto à Coreia do Sul, prevalece interesse em produtos alimentares e bebidas, nomeadamente massas, geleias, conservas, molhos, bolachas, chocolates, café, azeite, vinagre, snacks, entre outros.

As empresas nacionais interessadas em fazer crescer o seu negócio nos mercados internacionais através da participação no NERSANT Business devem contactar a associação através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500.

O NERSANT Business tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários da região do Ribatejo e os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dos produtos da região e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo. Tem como uma das principais vantagens a possibilidade de, na mesma data e local, os empresários portugueses poderem reunir com diversos mercados estrangeiros.