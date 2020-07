Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes vai ser em Alfeizeirão

A Cap Magellan organiza mais uma vez um Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, encontro que vai ter lugar em Alfeizeirão, na região da Comunidade intermunicipal da região Oeste, entre os dias 10 e 14 de agosto. O evento também se enquadra nas comemorações oficiais do Dia internacional de Juventude a 12 de agosto

O projeto é um encontro europeu de 50 jovens lusodescendentes e animadores de juventude em Portugal durante cinco dias, originários de oito países diferentes: França, Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, e Reino Unido.

Organizado durante cinco dias em Portugal, sobre o assunto “Incluir a diferença : favorecer a empregabilidade de todos os jovens na Europa”, o Encontro procura valorizar o bilinguismo, a dupla-cultura e a multiculturalidade que têm em comum muitos dos jovens e animadores de juventude lusodescendentes presentes ; mas será também dar respostas aos jovens para quem procurar emprego é mais difícil : os jovens com deficiências, os jovens morando nas zonas rurais, os jovens NEET (Não na Educação, Emprego ou Formação), os imigrantes e os requerentes de asilo.

O objetivo deste encontro é de criar uma rede europeia de animadores de juventude lusodescendentes e lusófonos, pessoas que trabalhem com os jovens e que estão em contacto com pessoas ativas na política, associações e empresas originarias de vários países para comunicar e partilhar experiências individuais e coletivas. Assim cada jovem receberá uma formação composta por seminários e atividades informais que tratarão de empregabilidade. Além disso, será construído um projeto de inserção profissional destinado aos jovens refugiados da região, em parceria com uma empresa local e associações portugueses que tratam dessa realidade.

Ainda é possível candidatar-se aos lugares restantes para os seguintes países: Dinamarca, Reino Unido e Bélgica. O pedido deve ser feito através desta ligação.

PROGRAMA DO ENCONTRO

Domingo 9 de agosto 2020

Visita regional

Segunda-feira 10 de agosto 2020

Formação com ateliers em rotação :

Tema 1 : Desenvolver as suas competências sociais para a empregabilidade

Projeto comum :

Improvisa a tua comunicação!

→ Método : workshop de teatro em ligação com o universo do trabalho

O jogo como ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional

→ Método : Jogo Emplay

Desafio 1 : Dispor do contexto sobre a situação dos refugiados em Portugal

Encontro com a Plataforma de apoio aos refugiados (Plataforma de apoio aos refugiados)

→ Método: escuta e troca activa

Brainstorming colectivo para identificar ideias de soluções que respondam à problemática da empregabilidade dos jovens refugiados, nomeadamente através de métodos não formais.

Visita regional

Terça-feira 11 de agosto 2020

Formação com ateliers em rotação :

Tema 2 : Combinar bem-estar e produtividade no trabalho

Gestão do stress e das emoções

→ Método : Workshop de iniciação a métodos de sofrologia e meditação

Gestão do tempo e capacidade de organização

→ Método: Técnicas organizacionais e partilha de boas práticas

Desafio 2 : Avaliar as necessidades profissionais de uma empresa local

Visita guiada de uma empresa implantada na região e encontro com um representante (Proposta Bordallo Pinheiro nas Caldas da Rainha).

Brainstorming sobre as possibilidades de cruzamento entre as necessidades dos jovens refugiados e as da empresa em termos de formação e de inserção profissional.

Visita regional

Quarta-feira 12 de agosto 2020

Formação com ateliers em rotação :

Tema 3 : Valorizar a sua diferença no mercado do trabalho

Optimizar a sua imagem profissional : redes sociais e personal branding

→ Método : exposição das grandes linhas e auto-reflexão activa dos participantes sobre o seu uso profissional das redes sociais, para identificar o que deseja continuar a fazer e o que deseja melhorar

Valorizar as suas competências informais e interculturais

→ Workshop de escrita CV e carta de apresentação; Passaporte língua Europass por confirmar

Desafio 3 : Conceptualizar o projecto

Definição da formação profissional destinada aos jovens refugiados em Portugal em colaboração com a empresa local.

→ Método : design thinking

Acção voluntariado dia internacional da juventude em parceria com SEJD, IPDJ e CNJ – São Martinho do Porto

Quinta-feira 13 de agosto 2020

Formação com ateliers em rotação :

Tema 4 : Superar as discriminações e desigualdades dos jovens face ao emprego

O empreendedorismo como resposta ao desemprego dos jovens nas zonas rurais

→ Método : Retorno de experiências e intercâmbios

A mobilidade internacional e o empenhamento cívico: portas à empregabilidade e à tolerância

→ Método : Mesa-redonda entre várias estruturas especializadas nos intercâmbios interculturais

Desafio 4 : Passar da ideia aos actos

Definir as necessidades práticas (trabalhadores de juventude, salas, alojamento) para a realização do projecto; identificar os parceiros públicos e privados essenciais ao projecto; identificar as fontes de financiamento possíveis (local, regional, nacional, europeu).

Visita regional

Sexta-feira 14 de agosto 2020

Formação: Superar as discriminações e desigualdades dos jovens face ao emprego “Soluções para a inclusão das pessoas com deficiência”, Marina PETRAKOVA, fundadora de Vreach, Xrlatvia e Riga Techgirls

Visita regional