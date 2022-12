Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes realiza-se em Fátima

A Cap Magellan, principal associação de jovens lusodescendentes em França, organiza um encontro europeu de jovens lusodescendentes intitulado“A Empregabilidade na Europa: o Digital ao serviço da Ecologia e da Inclusão dos Jovens”, ao abrigo do Programa Erasmus+, encontro que vai ter lugar no Território da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Fátima, entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2022. O evento realiza-se à margem dos encontros do PNAID-Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que decorrerão de 15 a 17 de dezembro de 2022, em Fátima.

O projeto é um encontro europeu de 50 jovens lusodescendentes, lusófonos e animadores de juventude em Portugal durante quatro dias, vindos de treze países diferentes: Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, Congo, Dinamarca, Espanha, França, Luxemburgo, Peru, Portugal, Senegal e Suécia.

O encontro procura valorizar o bilinguismo, a dupla-cultura e a multiculturalidade que têm em comum muitos dos jovens e animadores de juventude lusófonos e lusodescendentes presentes. Outo objetivo do certame é também a criação de uma rede europeia com pessoas ativas na política, associações e empresas originárias de vários países para comunicar e partilhar experiências individuais e coletivas, a fim de dar respostas aos jovens para quem procurar emprego é mais difícil: os jovens com deficiências, os que moram nas zonas rurais e os jovens NEET (jovens que não estudam nem trabalham).

Assim, durante o Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes cada jovem receberá uma formação composta por seminários e atividades informais que tratarão de empregabilidade. Além disso, será construído um projeto em parceria com as empresas locais com o intuito de as tornar mais verdes e inclusivas para os jovens.

Os participantes elaborarão um Projeto Comum com o tema “A empregabilidade na Europa: o digital ao serviço da ecologia e da inclusão dos jovens”. Este projeto em comum tem como objetivo incentivar a sua inserção no mercado de trabalho.

