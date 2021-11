Encontros PNAID de Fátima adiados sem nova data

A Secretaria de Estado das Comunidades acaba de anunciar o adiamento “para data a anunciar oportunamente” dos encontros PNAID 2021, ou seja o evento que dá sequência aos Encontros de Investidores da Diáspora e que deveria realizar-se em Fátima dias 9 e 10 de dezembro.

“A evolução da situação epidemiológica em Portugal e nos restantes Estados Membros da União Europeia apresenta uma trajetória ascendente, tendo este executivo decretado o estado de calamidade a partir de 1 de dezembro”, pode ler-se em comunicado enviado pela Secretaria de Estado.

À decisão de adiamento não é alheia a nova variante de covid-19 que “obriga a maiores precauções na entrada de pessoas no país” e a um “princípio de prudência”.

Os Encontros PNAID, que dão continuidade aos Encontros de Investidores da Diáspora, são uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretaria de Estado da Valorização do Interior.

Em 2021 os Encontros PNAID estavam agendados para os dias 9 a 11 de dezembro, ficando assim adiados para 2022. Nesta edição, os Encontros PNAID são coorganizados pela Câmara Municipal de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) é uma iniciativa governamental de valorização das comunidades portuguesas que promove o investimento da diáspora, em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora.