Encontro com a Ministra do Brasil Damares Alves

Cumprindo o programa da sua agenda oficial, a ministra Damares Alves está na Suíça desde domingo, de forma a ouvir e apoiar a comunidade brasileira emigrante neste país, defendendo uma maior integração entre as ações praticadas pelo terceiro setor e o governo brasileiro.

O consulado-geral do Brasil em Genebra recebeu, no passado dia 1 de março, a comitiva liderada pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O evento contou ainda com a presença de representantes de 25 organizações de voluntários que apoiam emigrantes brasileiros na Suíça e no Liechtenstein.

O encontro foi promovido pelo consulado-geral brasileiro de Genebra em coordenação com o Conselho de Cidadania (CDC). Durante cerca de três horas, a ministra ouviu os representantes das organizações que apoiam emigrantes brasileiros e ajudam a promover a cultura junto à comunidade daquele país helvético.

Graças a este encontro mediado pela Cônsul de Genebra, Susan Kleebank, que contou com a colaboração do Conselho de Cidadania da Suíça Romanda, todos puderam apresentar seus projetos à ministra, que irão ser analisados, podendo ser apoiados ou replicados no Brasil.

Alguns dos presentes relataram dificuldades em obter qualificação profissional neste país europeu, pelo alto custo e concorrência por vagas de outras populações residentes. A ministra aproveitou então para afirmar que, o Governo brasileiro oferece várias alternativas de ensino à distância de grande importância para os brasileiros aqui na Suíça: “Hoje temos cursos como o ˈQualifica Mulherˈ, por exemplo, que podem ser acedidos de qualquer lugar do mundo. E ali temos a qualificação profissional para a pessoa que busca um emprego, como também o caminho das pedras para o empreendedorismo. Milhares de mulheres já se capacitaram”.

Damares Alves também disse que pretende incentivar a criação do “Espaço da Mulher Brasileira” em Genebra, nos mesmos moldes daqueles já instalados em Roma, Itália, Boston e Estados Unidos.

Presente na reunião, a Secretária Nacional de Proteção Global, Mariana Neris, destacou a preocupação do Governo Federal sobre as relações de trabalho dos emigrantes brasileiros no exterior e afirmou que está a trabalhar para que todos conheçam seus direitos dizendo: “Sei que muitos chegam aqui e acabam por aceitar as situações degradantes de trabalho, algumas até análogas à escravidão. É importante que vocês se informem sobre os vossos direitos e procurem apoio nas representações diplomáticas. No Brasil estamos sempre prontos a atender-vos”.

O evento terminou mais tarde em ambiente de convívio entre todos os representantes das associações e a comitiva da ministra.

Augusto Lopes