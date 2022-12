“Encontrámos um treinador que nos deu a disciplina que faltava”

O médio português Bruno Fernandes teceu esta quarta-feira rasgados elogios ao seu treinador no Manchester United, o neerlandês Erik ten Hag, ao salientar que o técnico levou até aos “reds” a “estabilidade e disciplina que faltava”.

As palavras do internacional A pela equipa das quinas e atual capitão do United surgiram após a importante vitória diante do Nottingham Forest, por 3-0, a contar para a Premier League.

“Gostamos quando ganhamos jogos. Os avançados querem fazer golos e assistências, mas o principal para nós, com os momentos difíceis de mudança de treinadores, foi que encontrámos agora, com um treinador que nos deu estabilidade e muita disciplina, algo que faltava”, disse à NBC.

Recorde-se que o mesmo treinador, Erik ten Hag, foi fortemente criticado na polémica entrevista que Cristiano Ronaldo concedeu a Piers Morgan e que foi para o ar mesmo antes do início do Mundial do Qatar.