Encenador português estreia peça no Festival de Avignon

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, estreia a peça “O cerejal”, de Anton Tchékhon na 75.ª edição do Festival de Avignon, a decorrer na cidade francesa de 05 a 17 de julho.

A peça será protagonizada pela atriz francesa Isabelle Huppert, e conta com interpretações dos portugueses Isabel Abreu, Hélder Azevedo e a cantora e música Manuela Azevedo, num elenco que totaliza 11 atores e dois músicos, e que conta com composições de Hélder Gonçalves.

Com estreia a 05 de julho, a peça, uma coprodução do Teatro Nacional D. Maria II com o festival, será apresentada no Cour d’Honneur do Palais des Papes, um dos mais importantes dos espaços históricos da cidade e do Festival.

O anúncio da estreia foi feito hoje pelo Festival d’Avignon, numa conferência de imprensa realizada ‘online’.

