Empresas turísticas madeirenses pedem selo de destino seguro

Mais de 150 empresas madeirenses do setor do turismo candidataram-se para ostentar o selo de segurança na reabertura da região aos visitantes, agendada para 1 de julho, informou a Associação de Promoção da Madeira (APM).

Na nota distribuída, a APM destaca que esta certificação tem por objetivo “reforçar a imagem internacional da Madeira como destino seguro”, decorrente da pandemia da covid-19, pelo que a associação decidiu “lançar recentemente este processo independente de boas práticas em relação à gestão de riscos biológicos para as empresas do turismo, em parceria com a SGS, líder mundial na área da certificação”.

“A Madeira vai reabrir portas ao turismo em julho e é fundamental adicionar aos diversos atributos que fazem do arquipélago um destino único, um outro atributo, que ganhou importância nos últimos tempos – a segurança”, afirma a APM, reforçando que a região tem “fortes razões” para ser classificada como destino seguro, “pela forma como lidou com o vírus”.

A APM adianta que foram já elaboradas mais de 150 propostas de certificação, incluindo hotéis, unidades de alojamento local, empresas de animação turística, agências de viagens, rent-a-car, campos de golfe, assim como a administração dos portos da Madeira.