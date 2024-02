“Empresas portugueses podem reduzir o investimento”

“A baixa execução dos fundos comunitários de apoio, a subida das taxas de juros e consequente aumento dos custos de financiamento, a conjuntura incerta em termos políticos e internacionais são fatores que estão a fazer com que as empresas recorram menos ao crédito, e, por arrasto, reduzam o investimento”.

A conclusão é do presidente do CA da AEP, que, em declarações ao Jornal de Negócios, assume estar preocupado com a situação.

“Caso este nível de financiamento se traduza num cenário prolongado de menor investimento em inovação, infraestruturas e capital humano, há um risco de perda de produtividade e competitividade que afetará não só as empresas, como toda a economia portuguesa”, alerta Luís Miguel Ribeiro, solicitando alívio fiscal ao Governo e uma ação mais forte do Banco de Fomento no sentido de capitalizar as empresas.

