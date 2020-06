Empresas portuguesas têm ajuda de inteligência artificial para exportar

A AICEP acaba de lançar o Acelerador das Exportações Online, uma nova funcionalidade que apoia as empresas portuguesas a exportar online, com recurso a inteligência artificial.

Através do Acelerador das Exportações Online, as empresas acedem a recomendações de mercados digitais customizadas para o seu perfil e podem criar um plano de internacionalização digital acompanhado pela AICEP.

Além disso, trata-se de uma oferta integrada de produtos e serviços de informação, formação e consultoria em comércio eletrónico internacional e na recomendação, com recurso a Inteligência Artificial, de mercados digitais às empresas portuguesas.

“O nosso objetivo é continuar a trazer mais empresas para a internacionalização e diversificar as exportações portuguesas, desta vez com foco nos mercados digitais. Mais do que uma alternativa ao comércio tradicional, a Exportação Online deve ser encarada como um complemento e, cada vez mais, como uma evolução necessária para as empresas. Hoje os mercados são quase como novas geografias, com especificidades e desafios próprios e oportunidades a explorar”, refere o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

A Conferência de lançamento contou com a presença do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, do Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, e do Administrador da AICEP, João Dias, que explicou todas as funcionalidades da Plataforma.