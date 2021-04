Empresas portuguesas procuram oportunidades na Sérvia

A Sérvia apresenta várias vantagens para a atividade empresarial, com uma força de trabalho de qualidade, profissional, flexível e criativa, que se encontra inserida numa região de rápido desenvolvimento onde o investimento estrangeiro é salvaguardado.

Para este país há a expetativa de uma forte recuperação económica da crise provocada pelo Covid-19. A Sérvia foi um dos países menos afetados na Europa emergente pela crise económica e, graças a um estimulo monetário cedido pelo governo, não entrou em recessão profunda como muitos dos seus vizinhos.

Com um PIB de 4,2% em 2019, a Sérvia contava já com a presença de 281 empresas portuguesas, sendo que as maiores oportunidades de exportação se encontram dentro do setor alimentar, TIC, máquinas e aparelhos, plásticos e borracha, metais comuns e pastas celulósicas e papel.

A Câmara de Comércio e Indústria de Portugal está atenta à evolução da situação pandémica e só levará a cabo as Missões Empresariais com a garantia de proporcionar uma viagem em segurança e com recetividade das empresas locais para receber os/as empresários/as portugueses/as.

Mais informações e inscrições aqui.