Empresas portuguesas procuram negócios na Alemanha

Um mercado líder em inovação e, perante a revolução da Indústria 4.0 que na Alemanha ganha particular expressão, as empresas portuguesas que a ela conseguirem aderir, estarão prontas para competir com os parceiros alemães.

O consumidor alemão caracteriza-se por ser extraordinariamente exigente, por valorizar flexibilidade e rapidez na entrega do produto/serviço, tendo particular apetência por produtos de qualidade, customizados, produtos de vanguarda.

Ainda que as oportunidades e potencial sejam generalizados, destacam-se as valências do vestuário e calçado de alta qualidade, dos produtos do setor têxtil, mobiliário de luxo, produtos do setor agroalimentar (destacando os produtos biológicos) e no setor dos vinhos, a indústria de ponta e alta tecnologia e componentes automóvel.

Assim, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa organiza uma missão virtual de empresas portuguesas à Alemanha cujo programa pode ver aqui.