Empresas portuguesas preparam-se para o Brexit

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai receber a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo na sua sede, em Torres Novas, para a realização de um seminário sobre as oportunidades e desafios do Brexit para as PME. O evento acontece no dia 18 de setembro, pelas 14h30, e pretende elucidar as empresas portuguesas sobre as consequências do Brexit para a economia. As inscrições são gratuitas.

As negociações de saída da União Europeia por parte do Reino Unido (Brexit) prosseguem com um nível de incerteza elevado, apesar de a nova data prevista para a sua efetivação ter sido novamente adiada até 31 de outubro de 2019.

Sendo o Reino Unido o 4.º mercado das exportações portuguesas de bens e o 1.º mercado de exportações de serviços, importa analisar as consequências desta rutura para a economia portuguesa. É com este objetivo que a AICEP vai trazer à região, já no próximo dia 18 de setembro, pelas 14h30, um seminário sobre esta temática.

A abertura da sessão, que se realiza no auditório da NERSANT, em Torres Novas, está ao cargo da Presidente da Direção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, seguindo-se as intervenções do Embaixador de Portugal no Reino Unido e Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o BREXIT, João Vallera, e do Delegado da AICEP de Portugal em Londres, Rui Boavista Marques, que farão o enquadramento atual sobre o Brexit.

O programa do evento conta ainda com a intervenção especializada de representantes da Autoridade Tributária e Aduaneira, que apresentarão os impactos aduaneiros e regulamentares do Brexit e da Direção Geral da Atividades Económicas (DGAE) do Ministério da Economia, que tem uma apresentação preparada sobre o tema “Reino Unido: pauta aduaneira no cenário de país terceiro”. Serão ainda apresentados os resultados do estudo da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, “Brexit – As Consequências para a economia e as empresas portuguesas”, pela EY-AM&M.

O seminário contempla ainda a realização de um debate sobre os impactes setoriais do Brexit, que conta com a moderação de Patrícia Gonçalves, Diretora de Economia e Relações Internacionais da CIP e com a intervenção de Maria Alice Rodrigues, Diretora de Serviços do Comércio Internacional da Direção Geral de Atividades Económicas do Ministério da Economia e de representantes de empresas da região. António Silva, Administrador da AICEP, encerra a sessão.

Este seminário é uma organização da AICEP com a colaboração da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e da Direção Geral da Atividades Económicas do Ministério da Economia. Conta ainda com a parceria da NERSANT para a realização da sessão na região.