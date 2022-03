Empresas portuguesas precisam da nossa ajuda na internacionalização

As dificuldades que sentem as empresas portuguesas para se internacionalizarem foi um dos muitos temas debatidos numa mesa redonda organizada pela Rede Global da Diáspora no Luxemburgo.

O painel, constituído por vários portugueses e lusodescendentes do Luxemburgo, foi presidido por dois representantes da Rede Global da Diáspora, Paulo Dinis, diretor executivo da Fundação AEP, e Miguel Peixoto, do Grupo CH, e moderado pelo BOM DIA.

Daniel Mendes da Silva trabalha na Amazon. Já passou pelos Estados Unidos, Espanha, República Checa e agora vive Luxemburgo. “Sempre estive muito desconectado da diáspora portuguesa”, confessou durante a mesa redonda, mas afirmou que gostaria muito de “ajudar o meu país ajudando a minha empresa”. O dirigente da Amazon constata que “não é fácil por causa da escala e o medo do risco”. Mendes da Silva crê que a falta de experiência de internacionalização é outro dos problemas e espera que os objetivos da Rede Global podem passar pela ajuda a essas empresas. Por outro lado, o português lamenta também que o investimento em Portugal seja difícil.

Lourdes Gonzalez, da Caixa de Crédito Agrícola, confirma alguns dos handicaps das empresas lusas: “a logística das empresas na internacionalização denota falta de preparação”, disse. António Silva, do Banco Santander, quer que os empresários o ajudem a dizer como é que os bancos podem ajudar. “Revejo-me no potencial da Rede Global da Diáspora. Há muito mais para se fazer”, afirmou.

Isaura Rovisco dirige o escritório luxemburguês da Caixa Geral de Depósitos. Com vasta experiência das comunidades portuguesas na Suíça, Bélgica e agora no Luxemburgo, Rovisco destaca a necessidade de se mudar a perceção dos portugueses cá fora. Daniel Mendes da Silva destaca que quando vivia nos EUA era europeu, o que era chique; quando estava emigrado na República Checa era raridade e em Espanha vinha de um país “hermano”, mas não sabe bem quem é no Luxemburgo.

Magaly Teixeira é uma atriz e já faz parte da terceira geração de portugueses no Luxemburgo. A jovem artista acredita que a cultura e a arte são “veículo para ligar pessoas”. Mili Tasch Fernandes, empreendedora cultural, concorda e destaca que tem uma carreira a “fazer a ponte entre Portugal e o Luxemburgo”. Definindo-se como uma ativista social e cultural, lamenta o “défice linguístico da comunidade portuguesa” e acredita na necessidade de formação dos empreendedores, acreditando nas potencialidades da Rede Global.

Para Mário Lobo, estudante, ativista no setor social e associativista, a comunidade não aproveita os recursos que o Luxemburgo coloca ao seu dispor, assim como acha lamentável que os estereótipos estejam ainda muito presentes. Miguel Peixoto comentou que as associações estão a viver uma mudança geracional que pdoe influenciar também a imagem dos portugueses.

No setor alimentar, não há estereótipos nem problemas linguísticos, afirma Paulo Alves, da MartinFood. Há pouco mais de 10 anos no grão-ducado, este português trabalha o nicho dos de pequenos produtores e acredita que a melhor forma de vender “é dar-lhes a provar a nossa qualidade”

Pedro Venâncio e Michel Bastos já têm uma carreira de empresários no Luxemburgo. O primeiro é produtor audiovisual, e tem por clientes RTL, RTP e muitas entidades governamentais, mas também privadas. Michel Bastos, dirige grupo MXP que gere seguros, é corretor de créditos, mas também garante assistência no acesso aos serviços administrativos luxemburgueses. O grupo que Bastos dirige é também investidor da diáspora por abriu uma empresa de marketing em Portugal.

Miguel Peixoto e Paulo Dinis da Rede Global da Diáspora encerraram a sessão constatando a imagem do português no Luxemburgo é diferente daquela que outras comunidades têm. “O estereótipo muda em função dos países”, disse Miguel Peixoto.

“Essa imagem só pode melhorar pelo trabalho”, afirmou Paulo Dinis, acreditando que mais formação e mais competência vão mudar a imagem das comunidades portuguesas, mas também torná-las mais visíveis.

Veja aqui um resumo da mesa redonda:

