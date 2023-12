Empresas portuguesas marcam presença em feira alemã

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) está a organizar a participação de empresas portuguesas na feira ‘BioFach‘, que decorre de 13 a 16 de fevereiro de 2024, em Nuremberga, na Alemanha.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a InovCluster justificou esta participação com a importância do setor biológico para as exportações agroalimentares nacionais.

“A BioFach é a montra internacional de excelência no que diz respeito ao setor biológico e o local onde convergem todos os ‘players’ do setor para conhecerem as tendências e inovações para o próximo ano. É também nesta feira que as empresas lançam os seus novos produtos”, explicou a associação.

Dedicada à promoção de produtos biológicos, esta feira internacional tem sido, desde há vários anos, o evento de excelência, ao nível europeu, para este setor.

Trata-se de um evento com princípios biológicos e sustentáveis sólidos, promovido em estreita parceria com produtores e indústria.

A InovCluster salientou a relevância desta feira “como plataforma para alavancar as exportações e a produção nacional de produtos biológicos certificados, não só para o setor primário, como para a indústria como um todo”.

Neste âmbito, organiza novamente o pavilhão nacional de Portugal no certame, onde “espera promover de forma agregada os melhores produtos biológicos nacionais, para todos os profissionais do setor, dos diferentes mercados externos que visitam a feira”.

“O mercado dos produtos biológicos tem-se afirmado como uma das principais tendências dos consumidores ao longo dos últimos anos e só no mercado alemão o comércio de retalho especializado de produtos orgânicos ultrapassou os 4,21 mil milhões de euros com a sua gama 100% orgânica”, sintetizou a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro.

Na última edição, a BioFach contou com a presença de 35.991 visitantes provenientes de 137 países e com 2.791 expositores do setor.

Esta participação insere-se no Projeto Conjunto de Internacionalização 2023/2025, financiado pelo COMPETE 2030, do qual a InovCluster é promotora e aposta numa lógica de continuidade naqueles que têm sido os mercados alvo do trabalho de Internacionalização do setor agroalimentar português.

A InovCluster, com sede nas instalações do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, em Castelo Branco, tem como objetivo o aumento da competitividade dos sistemas produtivos locais e regional e procura a afirmação da região Centro de Portugal ao nível nacional e internacional.

Criada em 2009, conta já com 184 associados, dos quais 148 empresas, associações, instituições de ensino superior, instituições de investigação e desenvolvimento (I&D) ligadas ao setor agroindustrial e agroalimentar, e vários municípios da região Centro.