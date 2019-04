Empresas portuguesas descobrem mercado do Reino Unido

A economia do Reino Unido é altamente desenvolvida e orientada para o mercado. É a quinta maior economia do mundo e, embora o crescimento económico tenha desacelerado no final de 2018, a taxa de crescimento anual do PIB acelerou para 2%, a maior desde novembro de 2017, recorda a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Por essa razão, aquela estrutura organiza um workshop dedicado a empresas portuguesas do setor alimentar e bebidas.

Os temas a abordar no encontro são oportunidades de negócio, canais de comercialização e venda, novas tendências e como vender e encontrar o parceiro certo.

O Reino Unido tem um mercado forte e aberto, mas a concorrência é feroz. Os novos players devem superar uma série de desafios para obter quota de mercado das marcas e produtos já estabelecidos, lembra a Câmara. Este seminário vai permitir obter uma visão sobre as oportunidades no setor alimentar e bebidas no Reino Unido.