Empresas portuguesas continuam a apostar no mercado do Reino Unido

Apesar dos desafios e das incertezas levantadas pelo processo contínuo do Brexit, o Reino Unido continua a ser um mercado crítico para as exportações portuguesas de bens e serviços.

O Reino Unido é uma grande potência comercial internacional, com a quinta maior economia do mundo e a segunda maior economia da União Europeia, com uma população de mais de 65 milhões de pessoas.

De forma a esclarecer as empresas portuguesas sobre os próximos desenvolvimentos da situação económica e comercial do Reino Unido, a Directora Executiva da Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido, Christina Hippisley, e a Gestora de Eventos e Estudos do Mercado, Namrata Majithia, vão informar as empresas portuguesas que tenham interesse no mercado britânico, através de reuniões em Lisboa.

A Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido é uma organização com enfoque especial na promoção de relações comerciais e económicas em todos os sectores entre os dois países.

As reuniões terão lugar na sede da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa em Lisboa.