Empresas portuguesas apostam na Alemanha

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa vai levar entre 5 e 10 de maio alguns dos seus sócios até à Alemanha em busca de oportunidades de negócios naquela que é a maior economia da Europa.

A Alemanha é, em termos do PIB a preços correntes, a maior economia da Europa e a 4ª a nível mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão. Dotado de uma mão-de-obra altamente qualificada, o país é um dos principais exportadores de bens transacionáveis.

Com uma população de cerca de 82,3 milhões de habitantes, a Alemanha respondia, em 2016, por 8,4% e 6,5% do valor das exportações e importações mundiais, respetivamente, o que lhe confere o estatuto destacado quer de 3º exportador e importador mundial, quer de maior mercado europeu, o principal motor do seu crescimento económico e um dos mais competitivos do mundo.

A economia alemã cresceu 1,4% em 2018, tendo-se registado um aumento nos investimentos em equipamento por parte das empresas. O consumo privado aumentou ligeiramente, enquanto o gasto público teve uma clara recuperação. 2018 foi o nono ano consecutivo de crescimento para a economia alemã.

O grau de abertura da Alemanha ao comércio externo representou mais de 80% do PIB nos últimos anos. Portugal tem subido de posição na lista de clientes deste mercado.