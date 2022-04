Empresas luxemburguesas vão a Portugal em maio

A Câmara de Comércio do Luxemburgo, em colaboração com o Ministério da Economia e a Embaixada do Luxemburgo em Portugal, vai organizar uma missão empresarial a Portugal, no contexto da visita do grão-duque.

“O interesse das empresas luxemburguesas por Portugal aumenta de ano para ano”, pode ler-se em comunicado da Câmara enviado ao BOM DIA.

Aquela estrutura crê que “apesar do consistente crescimento positivo de importação/exportação entre os dois países, ainda há muito potencial de colaboração inexplorado nas áreas de Sustentabilidade, TIC, Turismo, Espaço, Finanças e muito mais”.

Assim, a Câmara de Comércio do Luxemburgo quer explorar esse potencial na missão que se desenrola de 10 a 13 de maio. O programa completo da visita pode ser descarregado aqui.

