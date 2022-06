Empresas de Leiria vêm apresentar-se a Munique

Seis empresas da Região de Leiria vêm à feira Ceramitec entre os dias 21 e 24 de junho. As empresas da indústria das máquinas, equipamentos e matérias-primas para a indústria cerâmica contam com o apoio da NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria.

Estarão presentes três empresas de Leiria, duas de Alcobaça e uma da Batalha. É a terceira edição da Ceramitec em que a NERLEI traz empresas da região do Oeste, realizando-se a feira a cada três anos.

Leiria traz indústria baseada na extração de argilas e caulino, a Corbário – Minerais Industriais, SA; na montagem de material industrial elétrico, a ImpactDistance, Lda; e na área da fabricação de máquinas industriais, material construção, cerâmica e vidro, a Leirimetal, SA.

Do concelho de Alcobaça, ambas as empresas, a MLC Machinery e a RJC – Soluções Industriais, SA, trabalham na área da metalurgia, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Do município da Batalha vai participar a Induzir, Lda., que se dedica à fabricação de fornos para a indústria cerâmica.

Na que é considerada a feira internacional líder para a indústria da cerâmica, estarão mais de 633 expositores, de 38 países. Cerca de 64% dos expositores e visitantes vêm de fora da Alemanha.

