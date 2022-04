Empresários portugueses e brasileiros juntam-se pela internet

Na próxima quinta-feira, câmaras de comércio vão-se juntar para apresentar o interior do país a empresários brasileiros. O webinar “Portugal – Negócios e Investimentos”, promovido pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), foca-se na criação de oportunidades de negócio.

Esta é já a segunda edição do evento, que, apesar de ser remota, tem como local anfitrião a região das Beiras, no centro de Portugal. A procura de oportunidades de parcerias entre empresários e instituições no Brasil e em Portugal é o grande objetivo deste encontro.

Para além do apoio da Câmara do Comércio da Região das Beiras, o webinar conta com a presença da AICEP, a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal. Entre os convidados está a ex-secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e deputada Berta Nunes, o presidente da Câmara de Castelo Branco ou ainda o embaixador de Portugal no Brasil. Outras figuras do mundo empresarial português e brasileiro também marcarão presença.

O evento tem início marcado para as 15h00 portuguesas e será transmitido no canal de YouTube da federação.