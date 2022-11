Empresários portugueses da Bélgica e bracarenses estão mais perto

A Associação Empresarial de Braga (AEB) e a Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) assinaram em Bruxelas um protocolo de cooperação, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento empresarial e a internacionalização das empresas representadas pelas duas instituições.

O convénio estabelecido consagra um modelo de cooperação e de partilha de recursos, que permitirá a organização de iniciativas conjuntas de divulgação de oportunidades de investimento e de negócio de interesse bilateral.

Para o Presidente da AEB, Daniel Vilaça, “este acordo permite o desenvolvimento de um trabalho em rede entre os dirigentes das duas instituições, com a finalidade de criar as melhores condições para o desenvolvimento da atividade empresarial em Portugal e na Bélgica, contribuindo para o reforço da capacidade competitiva das empresas e da atratividade do investimento”.

O Presidente da AEB salientou ainda que “este protocolo de cooperação com uma associação congénere integrada na Bélgica é mais um passo que se dá ao nível da promoção de Portugal e da Região de Braga como um destino de investimento empresarial produtivo de excelência no contexto europeu e internacional”.

O convénio assinado entre a AEB e CCBP surgiu no âmbito da deslocação do Sporting Clube de Braga à Bélgica para defrontar o Union Saint-Gilloise para a fase de grupos da UEFA Europe League.

Segundo Daniel Vilaça esta é primeira de um conjunto de ações de diplomacia empresarial que a AEB irá promover no âmbito da participação do SC Braga em competições europeias. Com estas ações a AEB pretende, por um lado, aproximar ainda mais o tecido empresarial da equipa dos Guerreiros do Minho, aumentando assim o sentimento de pertença e a base de apoio do clube nos jogos fora de portas, e, por outro, aproveitar as oportunidades de internacionalização que são proporcionadas pela presença regular e pelo extraordinário desempenho desportivo do SC Braga nas competições nacionais e europeias.

“O SC Braga tem sido o maior embaixador da marca Braga no estrangeiro e o seu contributo para a promoção de Braga enquanto destino para visitar e investir, bem como para a dinamização das atividades económicas deve ser um motivo de orgulho para todos os bracarenses, para a região do Minho e do próprio país”, afirma o Presidente da AEB.

Sedeada em Braga, onde foi fundada em 1863, a AEB promove o associativismo empresarial e a defesa dos interesses da comunidade de empresários e empresárias que representa, através da realização de múltiplas ações e projetos de apoio a um desenvolvimento empresarial sustentável e inclusivo.

A Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP) foi criada em 1938 para promover as relações bilaterais entre Portugal e a Bélgica, contribuindo para a internacionalização do comércio e investimento entre os dois países. A CCBP é membro da rede de câmaras de comércio portuguesas, com atuação a partir de Bruxelas.