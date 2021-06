Empresários portugueses atraem reformados norte-americanos

Profissionais de áreas como o imobiliário, a saúde ou a fiscalidade, entre outras, vão juntar-se num evento digital destinado a promover Portugal junto de cidadãos norte-americanos que procuram soluções e alternativas para a reforma.

O evento chama-se “BetterLife 50 plus” e vai ser transmitido pelo Zoom e através da rede social Facebook na sexta-feira e no sábado.

“O público norte-americano tem manifestado interesse na Europa e em Portugal no sentido de ter uma segunda opção em termos de residência, no sentido de arranjar uma solução para saída dos Estados Unidos quando atinge a reforma”, descreveu o diretor do escritório da Engel & Völkers Porto, empresa ligada à venda especializada de segmento de luxo, uma das organizadoras do “BetterLife 50 plus”.

Em declarações à agência Lusa, Gustavo Soares contou que “nos últimos três anos se tem sentido a procura por parte de norte-americanos, especialmente seniores, em destinos como Porto, Lisboa e Algarve”, estrangeiros que o responsável aconselha Portugal a “não perder de vista”.

“Portugal necessita de investimento e este tipo de investimento é também importante para sustentar as pequenas empresas e o comércio local. Às vezes andamos à procura de grandes investidores, mas a importância deste público não deve ser desvalorizada. São pequeninas formiguinhas que vão consumindo nas cidades e no comércio local e dinamizando uma atividade quase microscópica que é muito importante para sustentar os países”, descreveu.

Por esta razão, a Engel & Völkers Porto decidiu associar-se às consultoras LifeStyle e Splendid Evasion e criar um evento ‘online’ em formato ‘summit’ que servirá para mostrar as potencialidades do país e responder às dúvidas dos potenciais futuros residentes e investidores em Portugal.

“O que é preciso fazer juridicamente para obter residência em Portugal?” ou “Quais as condições de Portugal em termos de saúde?” são algumas das perguntas que Gustavo Soares acredita que ficarão respondidas no “BetterLife 50 plus”.

Somam-se áreas como a tributação ou o ‘lifeStyle’ (estilo de vida em português), bem como a residencial, entre outras.

“Pretende-se mostrar a oferta que existe em termos nacionais”, disse Gustavo Soares sobre o evento que visa pessoas que tradicionalmente começam a programar a sua reforma aos 50 anos, um planeamento que muitas vezes inclui decidir o país onde querem passar a viver.

Gustavo Soares acredita que Portugal atrai “cada vez mais” esse público quer pela “estabilidade política e económica que assegura, quer pela sensação de segurança ou pelo clima”, uma vez que está em causa “um país com excelentes cuidados de saúde no público e no privado” ou que goza de “quase 4.000 horas de sol durante todo o ano”, disse.

“Portugal é um país com nível de vida acessível e com uma hospitalidade reconhecida”, acrescentou, recordando que, em contraponto, “este público vive num país que enfrenta conflitos internos, como foram as recentes eleições para a presidência, o medo e o risco da subida da inflação e fenómenos de insegurança”.

Já num comunicado enviado à Lusa, a organização descreve que este ‘summit’ resulta de uma associação de empresas norte-americanas e portuguesas e conta com a participação de especialistas internacionais.

Soma-se uma componente de turismo e entretenimento através de programas de viagens às principais cidades e locais nacionais para “promover o que de melhor Portugal tem para oferecer”.

“Em tempos de pós-covid, a divisão política e o aumento constante do custo de vida e da saúde fizeram com que cada vez mais americanos, sobretudo acima dos 50 anos, anseiem por um lugar mais tranquilo, acessível e seguro para viver. Portugal pode ser uma solução para diferentes desafios não significando necessariamente deixar os Estados Unidos para sempre”, refere Sabine Sponsel, sócio-gerente da LifeStyle, citada no comunicado.

Também o diretor-geral da Splendid Evasion, Pedro Zenha, fala, no mesmo texto, do público-alvo deste evento, lembrando que “algumas pessoas podem querer saber o que fazer para obter uma residência europeia, alguns procuram um tratamento médico acessível, alguns têm ideias para uma reforma acessível ao sol, e alguns querem escapar de invernos frios ou procuram verdadeiras experiência de viagens significativas e até transformadoras”.

A participação no “BetterLife 50 plus” é gratuita, mas sujeita a inscrição.