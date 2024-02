Empresários portugueses apostam nos países bálticos

A AEP, com o objetivo de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de mercados e conquista de quotas internacionais, está a organizar uma Missão Empresarial à Letónia e à Estónia, de 17 a 23 de marçode 2024.

Pretende-se aproveitar a proximidade geográfica entre Riga e Tallinn para facultar às empresas portuguesas o contacto com empresas locais compradoras / importadoras e outras entidades, através de reuniões previamente agendadas de acordo com o perfil de cada participante.

A Estónia e a Letónia gozam de uma invejável posição geográfica, no cruzamento das principais rotas comerciais do “Mediterrâneo do Norte”, na extremidade ocidental da Eurásia e no coração do norte da União Europeia. Estes países têm-se assumido como um hub logístico da Europa Oriental, funcionando como uma importante plataforma para outros mercados, nomeadamente o ucraniano e os nórdicos.

Segundo The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, em 2023, a Estónia faz parte de Top-10 (6º lugar) à frente de: Países Baixos, a Dinamarca e a Suécia, ocupando a Letónia o 11º lugar. Ao longo do período 2018-2022 verificou-se um crescimento médio anual das exportações portuguesas para a Letónia de 26,2% e para a Estónia de 28,0%

A estrutura das expedições portuguesas com destino à Letónia e à Estónia tem demonstrado uma assinalável diversificação, graças sobretudo aos produtos dos grupos das máquinas e aparelhos, matérias têxteis, pastas celulósicas, papel e cartão, bem como, o dos veículos e outro material de transporte que, de valores negligenciáveis no passado, se constituíram como os principais produtos vendidos para aqueles dois mercados.

O crescente poder aquisitivo tem impulsionado o consumo de produtos de moda, habitat (mobiliário e iluminação segmento premium), alimentação, com destaque para produtos como o óleo, azeite, azeitonas, mariscos, carne suína, doces, frutas e legumes, vinhos e produtos gourmet, entre outros.

Outras áreas potenciais de cooperação entre Letónia, Estónia e Portugal são turismo, tecnologias de informação e comunicações, e atividades de investigação e desenvolvimento, bem como a produção de energia renovável, valorização de resíduos ou a indústria de processamento de alimentos.

Através da missão multissectorial apresentada, as empresas portuguesas terão a possibilidade de, in loco e com um acompanhamento personalizado, perceber as potencialidades que estes países proporcionam fazendo assim uma efetiva prospeção de mercado e identificando parceiros de negócio.