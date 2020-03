Empresários portugueses a caminho da Suíça

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa organiza uma missão empresarial à Suíça entre 4 e 8 de maio. Porquê? A Câmara responde que “em 2019 o país foi classificado como o quinto mais competitivo do mundo no Global Competitiveness Report e como o terceiro país mais transparente no Corruption Perceptions Index 2018”.

A Suíça caracteriza-se por ser uma economia liberal, com muitas empresas destacadas a nível mundial, sobretudo nos sectores financeiro, farmacêutico e da saúde, turismo e serviços de alto valor acrescentado.

O setor dos serviços representa cerca de 71% do PIB e emprega 76% da força de trabalho. De acordo com a OCDE, o PIB da Suíça cresceu 1,8% em 2019 e o desemprego desceu para 2,3%.

Com uma longa tradição de relação com Portugal, o mercado da Suíça tem oportunidades em vários setores, sendo que os mais relevantes são aqueles que possuem maior peso no conjunto das exportações: alimentar e bebidas, automóvel, aeronáutica, ferrovia, serviços, materiais de construção, energia, material e equipamento laboratorial/médico/hospitalar, TIC, relojoaria e artigos de luxo.