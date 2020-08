Empresários espanhóis e portugueses dizem que recuperação demorará mais de um ano

Quase metade dos empresários revela que volume de clientes aumentou menos de 20 por cento com reabertura das fronteiras.

Um mês depois da reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha, foram quase 50 por cento os empresários que optaram por aguardar pelo dia 1 de julho, dia da reabertura, para retomar a sua atividade.

Quase metade de todos os empresários das zonas raianas do Alto Minho afirmam que as vendas reduziram entre 40 e 60 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Esta é uma das conclusões do mais recente estudo da CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), que revela ainda que 37,9 por cento das empresas que retomaram a sua atividade antes da reabertura das fronteiras viram as suas expectativas decrescer durante este mês, afirmando que o volume de clientes pouco aumentou, revelando que o aumento de clientes foi de menos de 20 por cento.