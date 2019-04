Empresários do norte debateram Brexit e fiscalidade

Uma conferência dedicada aos empresários da região de Felgueiras, juntou algumas dezenas de participantes esta terça-feira sob o tema “Fiscalidade, comércio internacional e o Brexit nas empresas”.

“Dirijo-me antes de mais aos empresários pois são eles as forças vivas desta região”, declarou o presidente da autarquia felgueirense, Nuno Fonseca, ao apresentar a conferência organizada pela empresa de consultoria, gestão e contabilidade Análysis e o escritório de advogados JPAB de José Pedro Aguiar Branco (na foto).

A conferência dividiu-se em duas partes principais, abordando a primeira os sistemas de informação ao serviço das empresas e o novo ficheiro SAF-T, uma obrigação recente implementada pela Autoridade Tributária.

O segundo momento desta conferência abordou, através dos participantes num painel, questões relacionadas com o Brexit e tentou responder às questões dos empresários que têm relações comerciais com o Reino Unido, apesar de todas as incertezas de que ainda se rodeia o Brexit.