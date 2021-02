Empresários apoiam dono de restaurante detido por servir refeições

Mais de uma dezena de empresários da área da restauração juntaram-se esta quinta-feira no Tribunal de Felgueiras para prestarem apoio a Vítor Carvalho, também ele empresário, detido no início deste mês por, alegadamente, ter desrespeitado as medidas de combate ao novo coronavírus.

De acordo com o Semanário de Felgueiras, Vítor Carvalho foi abordado pelas autoridades portuguesas no passado dia 4 de fevereiro, tendo acabado detido sob acusação de servir refeições no seu restaurante.

Nesta quinta-feira, o empresário foi ouvido em tribunal e ter-se-á queixado de abuso de poder, argumentando que a detenção não foi realizada dentro do seu estabelecimento.

Solidários com o colega de profissão, cerca de 15 outros empresários marcaram presença à porta do Tribunal de Felgueiras.