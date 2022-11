Empresário português queixa-se: burocracia complica investimento emigrante

O empresário português Luís Fraga, residente na Suíça, assumiu na quarta edição da conferência Portugal+, organizada pelo BOM DIA em Genebra, que tentou intensificar os seus investimentos em Portugal mas acabou por esbarrar na “complexa burocracia” portuguesa que afirma estar apenas ao alcance de peritos em consultoria.

Membro do painel “A diáspora para além das remessas”, moderado pelo jornalista da RTP Luís Costa, o CEO da empresa Fragastores explicou que investe em Portugal a título individual desde 2003 e criticou os processos inerentes aos programas de apoio do Estado português, afirmando que os mesmos “têm que ser melhor explicados e mais agilizados para combater a burocracia que é muita e que exige a intervenção de consultores especializados”.

Recorde que as questões burocráticas já haviam sido levantadas no primeiro painel do dia relativo à “crise das associações“.

Assista, em baixo, ao debate que contou ainda com as presenças de António Silva, gerente do Banco Santander, Nathalie de Oliveira, deputada eleita pelo círculo da Europa, Paulo Dinis, diretor executivo da Fundação AEP, Adriano Fidalgo, administrador executivo da Astrolábio e Rafael Amorim, representante da CIM do Cávado.