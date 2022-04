Empresário português ao volante do primeiro Maserati elétrico

Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis, foi visto a testar os primeiros Maserati 100% elétricos.

Foram reveladas fotos do GranTurismo Folgore, com lançamento previsto para 2023, no evento preliminar do Campeonato do Mundo de Fórmula E, em Roma, sem que se saiba as primeiras impressões do CEO da marca.

Certo é que o fabricante de Modena garante que as soluções tecnológicas inovadoras não vão retirar “a elevada performance, conforto e elegância”, associadas aos modelos da Maserati. Por isso, o caraterístico “som” dos motores de alta performance irá manter-se.

A marca que produz carros em Itália quer estar na primeira linha de automóveis de luxo a produzir veículos desportivos 100% elétricos, e disponibilizar, a partir de 2025, uma oferta total com zero emissões.

A marca revelou também imagens do SUV Folgore, o seu primeiro modelo SUV 100% elétrico, que aparenta manter as linhas e a base do novo Maserati Grecale.