Empresário morreu dois depois da falência da fábrica que criou

O empresário Armando Silva morreu na quinta-feira passada, dois dias depois de a fábrica de calçado que fundou ter fechado portas. Tinha 101 anos de idade e visitava todos os dias a Armando Silva que encerrou após 75 anos a laborar.

A fábrica de calçado Armando Silva, em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, encerrou no passado dia 31 de Agosto, anunciando o despedimento colectivo de 62 pessoas.

Dois dias depois do encerramento da fábrica que funcionava há 75 anos, morreu o seu fundador, Armando Silva, na passada quinta-feira, 2 de setembro.

O empresário tinha 101 anos e “dedicou toda a vida ao sector do calçado”, como lembra a APICCAPS – Associação Portuguesa do Calçado numa nota de homenagem a Armando Silva na sua página do Facebook.

“Trabalhou até aos 94 anos e, depois disso, visitava quase todos os dias a fábrica”, refere ainda a associação.

A fábrica Armando Silva nasceu em 1946, “com 12 colaboradores que se dedicavam a uma produção totalmente artesanal”, como nota a APICCAPS.

Com o passar dos anos, “tornou-se uma das empresas de referência em São João da Madeira e os sapatos chegaram aos quatro cantos do mundo”, realça a associação.