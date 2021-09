Empresa suíça investe em Amarante

O Grupo Fischer Connectors e o dstgroup realizam na próxima segunda-feira, dia 6, às 16 horas, em Amarante, a cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova unidade de produção e filial do grupo suíço, em Portugal.

No evento estarão presentes o Presidente Executivo do Grupo Fischer Connectors, Jonathan Brossard, do diretor financeiro, Cyrill Schuler, e do Diretor de Operações, Emmanuel Rapin, que assinalam este importante marco para a economia local e nacional, numa sessão que conta ainda com representantes da construtora dst,s.a, empresa do dstgroup responsável pela execução do projeto, do Município de Amarante, do AICEP e de cerca de 40 convidados.

O Grupo Fischer Connectors inicia a construção de uma nova unidade de produção em Paúl de Cima, na freguesia de Aboadela, Sanche e Várzea. A escolha da localização do projeto baseou-se num quadro de avaliação abrangente, através do apoio da AICEP, tendo em conta parâmetros como historial industrial, base de custos, ambiente de trabalho, fatores culturais e disponibilidade de talentos. A nova estrutura deverá empregar cerca de 100 profissionais numa primeira fase, entre os quais 40 a 50 no período de arranque, o que permitirá criar novas capacidades de montagem de conectores e soluções de cabos, produzidos na fábrica central do Grupo e sede mundial em Saint-Prex (Cantão de Vaud), na Suíça.

Desde a fundação da empresa em 1954, a produção de montagem de conectores tem sido historicamente centralizada nas suas instalações de fabrico, onde também se encontra o centro de I&D. O novo local de montagem de conectores português é o primeiro do género fora da Suíça, marcando assim uma nova era de expansão global para as operações do Grupo Fischer Connectors.

“Para sustentar o crescimento do nosso grupo que tem sido sólido e contínuo nos últimos anos, precisamos de aumentar a nossa competitividade, reatividade e capacidade à escala global”, diz Jonathan Brossard, presidente do grupo e membro da terceira geração da família Fischer. “Temos uma visão ambiciosa para o desenvolvimento da nossa empresa a longo prazo. O novo local em Portugal é um dos pilares da nossa estratégia de crescimento operacional como parceiro de conectividade global dos principais OEMs mundiais”.

A expansão internacional das atividades de produção do grupo suíço apoia logicamente a dinâmica de crescimento e evolução das suas atividades comerciais, que iniciaram o seu desenvolvimento internacional com a criação da primeira filial da Fischer Connectors em 1988. Com a construção da filial em Portugal, que estará operacional no final de 2022, o Grupo Fischer Connectors terá 10 filiais na EMEA, Américas e Ásia-Pacífico.

Sobre a Fischer Connectors

Fundada em 1954, a Fischer Connectors concebe, desenvolve e implementa soluções de conectividade de alto desempenho que são mundialmente conhecidas pela sua elevada fiabilidade, durabilidade e qualidade em ambientes adversos.

Testados segundo os mais elevados padrões da indústria, os produtos e soluções da Fischer Connectors utilizam as mais recentes tecnologias em robustez, selagem, alta densidade e transmissão de dados, o que posicionou a empresa suíça como o fornecedor preferido e parceiro de conectividade global dos principais fabricantes mundiais de sistemas e dispositivos eletrónicos.

As soluções de conectividade vão desde conectores e conjuntos de cabos ultra-resistentes, soluções eletrónicas tais como PCB, interruptores, routers, e unidades flash, até à conceção e construção de sistemas completos. São especialmente adequados para aplicações que exijam precisão, durabilidade e resistência a condições operacionais e ambientais severas, numa grande variedade de indústrias tais como médicas, de defesa e segurança, industriais, de instrumentação, audiovisuais, de transporte e energia.

Com sede em Saint-Prex, Suíça (Cantão de Vaud), onde também se encontra o seu Centro de I&D e instalações fabris, o Grupo Fischer Connectors emprega 500 pessoas em todo o mundo, tem instalações de montagem de cabos e filiais locais na EMEA, Américas e Ásia-Pacífico, e inclui uma vasta rede de distribuidores e agentes em todo o mundo.

Em 2019, o Grupo Fischer Connectors criou o Wearin’, um spin off dedicado a ecossistemas conectáveis e viáveis com gestão de dados armazenados em cloud, maximizando a segurança, saúde e desempenho do ser humano conectado.

Em 2021, o Grupo lançou a construção da filial em Portugal.

