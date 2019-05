Empresa portuguesa vendida à Porsche por um euro

O empresário Pereira Coutinho anunciou a venda da Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA) aos alemães da Porsche pelo valor simbólico de um euro. O CEO do Conselho de Administração da Porsche Holding Salzburg (PHS), Hans Peter Schützinger, revelou as ambições da empresa, “estamos muito satisfeitos com mais este importante desenvolvimento para a nossa empresa. A médio prazo, Portugal irá ser uma das nossas maiores operações de importação com cerca de 30.000 novos veículos por ano, e será um complemento ideal para as nossas atividades na região da Europa Ocidental”.

A SIVA, subsidiária do principal grupo automóvel português SAG-SGPS SA, comercializa as marcas Volkswagen, Audi e Škoda. Até ao final do ano deve estar ultimado o negócio que a fará passar a ser integralmente detida pela Porsche Holdings.

Este negócio surge na sequência das dificuldades financeiras vividas pela SAG, que fechou 2018 com um prejuízo de 176,9 milhões de euros e capitais próprios negativos em 169,2 milhões de euros. No mesmo período, o volume de vendas das marcas distribuídas pela SIVA registou uma queda de 32,6%.