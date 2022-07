Empresa portuguesa vence Payment Solutions Awards

A Eupago, uma empresa de soluções de pagamento, venceu um prémio no Global Banking and Finance Awards. A empresa foi distinguida com o prémio de melhor solução de pagamento.

A empresa portuguesa tem apostado nas áreas de Meios de Pagamento, Intermediação de Crédito e Open Banking, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

“Este prémio reflete a dedicação da Eupago num caminho inovador que tem vindo a conquistar a confiança do mercado e pretendemos continuar a apostar na solidez e rigor que caracterizam a nossa marca”, sublinha Telmo Santos, co-CEO da Eupago.

A revista Global Banking and Finance Review premeia anualmente o que de melhor se faz na comunidade financeira ao nível mundial. Atribui prémios desde 2011.

A Eupago foi criada em 2015 e aumentou grande parte da sua faturação devido à pandemia, por vários pagamentos passarem a ser feitos digitalmente.

