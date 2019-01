Empresa portuguesa selecionada para construir centro de formação em Paris

A dte – instalações especiais, sa -, empresa do dstgroup, foi selecionada pela francesa Eiffage Construction Équipement para construir um centro de formação em Paris. Trata-se da primeira obra adjudicada por uma das maiores empresas de construção francesa à dte naquele mercado internacional, a qual permitirá um encaixe financeiro na ordem de 1,4 milhões de euros.

A empreitada consiste na requalificação de uma central de correios, com uma excelente localização no centro da cidade parisiense, que será transformada num centro para formação dos trabalhadores da Câmara, com salas, escritórios, ateliês e oficinas de apoio à formação profissional. Neste edifício estão ainda previstos quatro terraços excecionais, com 6000 m² de área disponível, destinados à agricultura biológica.

Situado numa zona em plena transformação, a requalificação deste imóvel insere-se numa estratégia de reagrupamento de atividades e de valorização do património da capital francesa.

Segundo José Teixeira, presidente do Conselho de Administração do dstgroup, “trata-se de uma obra de elevada exigência técnica, para a qual a dte vai desenvolver soluções específicas de ventilação industrial e de despoeiramento” adianta. A intervenção desta subsidiária do grupo estende-se ainda à climatização e redes hidráulicas, que serão executadas nas oficinas da Câmara de Paris. José Teixeira destaca a importância desta conquista “Esta adjudicação é o reconhecimento do elevado grau de desempenho, inovação e know how das empresas do nosso grupo por uma das mais importantes construtoras europeias, a Eiffage Construction Équipement, que nos confiou um projeto de exigência técnica relevante”.