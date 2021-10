Empresa portuguesa reforça presença no leste europeu

Composta por países industrializados e uma das zonas mais beneficiadas pelos fundos europeus, a Europa de Leste tem registado crescimento económico. Considerados os países pobres do continente, a entrada na União Europa, em 2004, tem potenciado as suas economias.

As exportações portuguesas para os países eslavos ocidentais têm vindo a aumentar e, face à maior procura, o Grupo Garland, um dos principais players nacionais no setor da logística, transportes e navegação, decidiu reforçar a sua oferta para esta zona do globo, criando uma linha de transporte terrestre entre Portugal e a Chéquia e a Eslováquia.

De acordo com o INE, a Chéquia foi o 21º cliente das exportações portuguesas de bens em 2020, ocupando a 17ª posição ao nível das importações. O número de transações comerciais entre Portugal e a Chéquia cresceu 15% no sentido da exportação, entre 2017 e 2019, e 33% nas importações.

Para este mercado, além das saídas diárias de camiões completos, o novo serviço de grupagem da Garland conta com saídas bissemanais para exportação e uma saída semanal no sentido de importação. O tempo de trânsito é de quatro a seis dias úteis.

Segundo Luís Ribeiro, diretor comercial nacional da Garland Transport Solutions, empresa do Grupo dedicada ao setor dos transportes, no último ano, o número de solicitações de serviços para a Europa de Leste cresceu cerca de 5%, mesmo em contexto de pandemia.

Os principais grupos de produtos transacionados entre Portugal e a Chéquia são máquinas e aparelhos, veículos e outro material de transporte, plásticos e borracha, têxteis e produtos químicos.

“São países para os quais se perspetiva um grande crescimento económico e cujas transações comerciais com Portugal têm aumentado. Além de uma localização estratégica no contexto europeu, que vem ao encontro da nossa aposta em manter a capilaridade nesta geografia específica, as principais mercadorias transacionadas inserem-se em setores que consideramos essenciais para o nosso crescimento”, explica Luís Ribeiro, que espera anunciar nos próximos meses novas soluções para os clientes com atividade e interesse no Leste Europeu.

#portugalpositivo