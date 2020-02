Empresa portuguesa promete revolucionar indústria têxtil

O juiz ocupou o cargo de presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. Já foi ouvido pelo Ministério Público constituído arguido no processo "Operação Lex", que também envolve o juiz desembargador Rui Rangel e a ex-mulher, a juíza Fátima Galante. O presidente do Tribunal da Relação garante que o processo de distribuição dos processos é aleatório, enquanto o Conselho Superior da Magistratura reitera que iniciou um "procedimento de averiguações preliminares". A Associação sindical de Juízes pede uma sindicância urgente.