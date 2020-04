Empresa portuguesa oferece solução de faturação

A tecnológica portuguesa Saphety anunciou que vai disponibilizar gratuitamente nova solução de faturação eletrónica às empresas em Portugal até final de junho, contribuindo para atenuar os impactos causados pela pandemia covid-19.

A Saphety, “juntamente com uma série de entidades parceiras, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, a AICEP, a CP – Comboios de Portugal e os municípios do Porto e de Cascais, decidiu disponibilizar gratuitamente, até 30 de junho de 2020, a sua nova solução de faturação eletrónica – Saphety Invoice Network – a todas as empresas interessadas”, segundo informação divulgada.

Esta medida tem como objetivo permitir que as empresas consigam cumprir os seus compromissos e os prazos de pagamento junto dos fornecedores.

“Esta solução permite aos fornecedores realizarem, de forma facilitada, o envio das suas faturas eletrónicas, não apenas para as entidades parceiras da Saphety mencionadas, mas igualmente para a generalidade dos seus clientes, incluindo a Administração Pública”, refere.