Empresa portuguesa é exemplo na Europa

A empresa portuguesa ISI Soles é exemplo para investigadores europeus ao nível das melhores práticas ambientais em contexto industrial. A empresa recebeu, no passado dia 22 de novembro, a visita de vários investigadores europeus no âmbito do projeto DESIGN4CIRCLE.

Este projeto destina-se ao sector da moda e tem como objetivos antecipar as necessidades das empresas e dos seus colaboradores em termos de eco design, assim como desenvolver ferramentas que permitam preparar o sector para o design ecológico num modelo circular. Este projeto conta com a presença do Centro Tecnológico do Calçado Português.

A ISI Soles deu a conhecer a sua linha de solas ecológicas e demonstrou como em Portugal, e particularmente em Felgueiras, se produzem solas de qualidade, tecnicamente complexas de uma forma sustentável. A preocupação da ISI Soles para com o ambiente é firme e assenta nos procedimentos e metodologias da norma ambiental ISO 14001, certificação esta obtida em 2018 pela ISI Soles.

A ISO 14001 prevê requisitos para uma gestão mais eficaz dos aspetos ambientais das atividades das empresas, tendo em consideração a proteção ambiental, prevenção da poluição, cumprimento legal e necessidades socioeconómicas.

No final da visita, Vitor Mendes, CEO da ISI Soles, considerou que as preocupações com o “ambiente e a sustentabilidade assumem cada vez mais importância na ISI Soles e na indústria da moda. Esta visita permitiu partilhar as dificuldades e oportunidades que a moda enfrenta na transição para uma economia mais circular”.

