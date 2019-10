Empresa portuguesa cria 60 postos de trabalho cá fora

A Emis Portugal, empresa ligada ao ramo da construção civil, vai instalar-se na zona industrial de Ourém e criar 90 postos de trabalho, anunciou essa Câmara daquele concelho do distrito de Santarém. Segundo uma nota de imprensa da Câmara , 60 dos postos de trabalho serão para exercer em permanência no estrangeiro e 30 para operar diretamente na unidade a implantar na Zona Industrial de Ourém.

Especialista em isolamentos industriais, montagem e desmontagem de andaimes, tubagens e soldagens, a Emis Portugal prepara-se para investir um milhão de euros na deslocação da sua sede para o concelho de Ourém, comprometendo-se a criar 90 postos de trabalho, informa o comunicado.

A empresa vai instalar-se no Lote n.º 34 da Zona Industrial de Ourém – Casal dos Frades, decorrido o procedimento em hasta pública para a alienação do mesmo após deliberação da reunião da Câmara de dia 07, acrescentou a mesma nota.

“A chegada da Emis Portugal a Ourém representa mais uma prova cabal do sucesso das políticas defendidas pelo executivo camarário, no sentido de privilegiar a proatividade na procura incessante de empresas interessadas em criar postos de trabalho no nosso concelho, criando igualmente bem-estar e riqueza para Ourém”, concluiu a nota do Município liderado por Luís Albuquerque.