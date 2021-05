Empresa do Porto compra a Staples Portugal

A Staples Solutions BV (“Staples Solutions”) anunciou hoje que chegou a acordo para a venda da sua atividade em Portugal à Firmo, uma conhecida empresa portuguesa do Porto, uma das principais empresas no comércio de material escolar, papelaria e escritório, com mais de 70 anos de tradição no mercado nacional e internacional.

“Acreditamos que esta transação é a melhor oportunidade para a nossa talentosa equipa portuguesa continuar a fornecer as soluções certas aos nossos clientes. A Firmo tem um profundo conhecimento do modelo único de Retalho, Online e Corporate da Staples, e do mercado português”, disse Dolph Westerbos, CEO da Staples Solutions.

“Estamos muito entusiasmados com este negócio. uma vez que trará uma importante complementaridade aos negócios da Firmo. A Firmo manterá o seu foco no fabrico e distribuição como grossista. Paralelamente, a Staples irá beneficiar de importantes sinergias, mantendo a sua posição de liderança no mercado com uma perspetiva de crescimento ”, afirmou, Rui Carvalho, CEO da Firmo.

Sobre a Staples Portugal

A Staples posiciona-se no mercado português como uma marca de referência, oferecendo produtos para o segmento empresarial e particular, em categorias como papelaria, material de escritório, material escolar, mobiliário, impressão, tecnologia e serviços (como Copy & Print e Easy Tech). A Staples Portugal conta atualmente com 34 lojas físicas (retalho) com cobertura nacional e a presença no canal online é feita através do seu site de e-commerce, em www.staples.pt. O canal Corporate é o terceiro canal da Staples focado no setor de médias e grandes empresas e Administração Pública.

Sobre a Firmo

A Firmo é uma conceituada empresa portuguesa do Porto, uma das empresas de referência no comércio de artigos escolares, de papelaria e de escritório, com mais de 70 anos de tradição no mercado nacional e internacional. Além de ser fabricante, a Firmo opera em diversos canais: Online, 2 (duas) lojas cash & carry, o mercado grossita e também a exportação. Pode saber mais sobre o comprador em https://www.firmo.pt .

A Firmo contou com o apoio da ActiveCap (www.activecap.pt) – empresa portuguesa de private equity especializada no segmento de growth capital – que investe através do seu fundo ActiveCap I – Portuguese Growth Fund.