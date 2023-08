Empresa de limpezas luta contra falência no Luxemburgo

A empresa de limpeza luxemburguesa Tita Services viu-se obrigada a decretar falência no dia 28 de julho, mas os seus proprietários não baixam os braços, tendo apresentado recurso em tribunal para reverter a decisão.

A falência da empresa Tita Services no final do mês passado deixou cerca de 20 trabalhadores desempregados, entre os quais, segundo o jornal Contacto, alguns funcionários portugueses.

Este é o mais recente caso de uma série de falências de empresas que se têm vindo a verificar à medida que fatores como a inflação elevada, o aumento das taxas de juro e os elevados preços da energia forçam as empresas em todo o Grão-Ducado a fecharem as portas.

Segundo o sindicato LCGB, no dia 8 de agosto os proprietários da firma entregaram um recurso em tribunal para tentar reverter a decisão. Porém, até ao final da sexta-feira da semana passada o tribunal ainda não tinha divulgado qualquer decisão à LCGB, segundo o jornal Contacto.

Desta forma, os cerca de 20 empregados da empresa por enquanto ainda não sabem o seu futuro, estando nas mãos da decisão do tribunal se é aceite o recurso e a empresa se mantém no ativo, ou não.

Segundo a vice-presidente da LCGB, Lita Borges, a empresa “já enfrentava dificuldades com os seus trabalhadores em relação ao atraso no pagamento de salários”, estando em dívida para com os seus trabalhadores do “salário de julho e os subsídios de presença” desde o momento em que foi declarada a falência, declarou em entrevista ao jornal Contacto.

O LCGB tem estado a apoiar 14 dos trabalhadores da empresa quanto “aos processos de indemnização, dos pagamentos em atraso e na procura de um novo trabalho” desde o decreto da falência, reporta o mesmo jornal.

Lita Borges salienta ainda em entrevista à mesma fonte que “há que esperar pela decisão” final do tribunal, e que “ainda pode haver esperança, mas provavelmente será difícil, pois penso que se o recurso tivesse sido aceite já saberíamos”.

Segundo a agência luxemburguesa de estatísticas Statec, cerca de 550 empresas foram forçadas a fechar portas e mais de 1.300 empregos foram perdidos no Luxemburgo durante o primeiro semestre do ano.

A Manuel Cardoso, que já foi uma das maiores empresas de construção do Luxemburgo, entrou em falência no final de Julho, deixando quase 120 trabalhadores à procura de um novo emprego. Assim como os talhos Brill, uma empresa familiar que desde os anos 80 se dedicava a comercializar carnes portuguesas no Luxemburgo, que encerrou portas no início do mês passado.

No mês passado, foi aprovado um projeto de lei no país que concede aos proprietários de empresas uma segunda oportunidade de iniciar um novo negócio se a empresa anterior falir devido à perda de um cliente importante, falências múltiplas de clientes ou mesmo problemas de saúde do gestor. Este também contempla uma segunda hipótese para casos de má gestão, como erros nas escolhas estratégicas da empresa.