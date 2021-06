Empresa de Felgueiras transforma balões em solas de sapatos

A ISI Soles, uma empresa sediada em Felgueiras que se dedica à produção de solas para calçado, apresentou esta terça-feira, data em que se celebra o Dia Mundial da Criança, a sua nova coleção de solas para os mais novos.

O destaque desta nova coleção vai para as solas para criança fabricadas a partir de balões de festas de aniversário. Um em cada 100 balões são produzidos com defeito e, não havendo até ao momento soluções para a sua reciclagem, o seu destino são aterros, onde se decompõem lentamente. A ISI Soles desenvolveu um processo que permite incorporar nas suas solas balões defeituosos, criando assim solas para calçado ecológicas, baseadas na reciclagem de balões. “Uma sola confortável, durável e amiga do ambiente”, diz Vitor Mendes, gerente da ISI Soles.

“São solas sustentáveis, que ajudam a proteger o planeta. A preocupação com o ambiente e a sustentabilidade é uma constante na ISI Soles. Procuramos constantemente novas matérias que sejam possíveis de reciclar e incorporar nas nossas solas. Especialmente materiais e resíduos que não sejam biodegradáveis e para os quais a sociedade ainda não encontrou formas de as reciclar”, sublinhou o empresário, dando como exemplo estas solas para criança feitas a partir de balões defeituosos ou a coleção de solas apresentada em 2020 feitas a partir bolas de ténis em fim de vida.

“São dois produtos que, normalmente, vão para aterros, pelo que a sua reciclagem é uma efetiva mais valia para o meio ambiente”, observou Vitor Mendes.

