Empresa de Felgueiras leva fibra ótica às casas alemãs

MAFC & Filho, uma empresa portuguesa fundada em Felgueiras, abriu uma sucursal na Alemanha em 2018 e, desde então, tem sido um sucesso no ramo da instalação de fibra ótica.

MAFC Baunternehmen faz parte do grupo empresarial português, sediado na cidade de Münster. A sucursal desenvolve trabalhos na área de instalação de fibra ótica em diversos locais da Alemanha.

Como Vítor Pereira, diretor técnico, declara em entrevista à RTP, a Alemanha revela “um grande défice” ao nível das instalações de fibra ótica, o que se torna uma grande vantagem para a empresa, pois já conta com experiência na área devido aos serviços feitos em Portugal e, deste modo, recebe vários pedidos para a prestação dos seus serviços.

No início, a empresa contava com seis/sete funcionários, e agora já tem mais de 50, organizados em 12 equipas, compostas por quatro a cinco elementos que coabitam a mesma casa. Entre o painel de funcionários da sucursal estão dois portugueses fora da área de fibra ótica, nomeadamente um cozinheiro e um mecânico.

Como declara Hélder Magalhães, diretor de obra, as equipas que lidera são compostas 100% por portugueses. Como muitos chegam Alemanha sem saber falar alemão, a empresa providencia todo o tipo de apoio, na estadia, alimentação, deslocações hospitalares, comunicação com familiares, viagens, entre outros.

Hélder termina as declarações sublinhando que “o estar deslocados no estrangeiro, muitas vezes acaba por fazer com que tenhamos de estar sempre lá, como uma família para os trabalhadores”.

Nelson Maia, chefe de equipa, já havia trabalhado na empresa portuguesa e, quando recebeu o convite para se mudar e trabalhar com a sucursal alemã, aceitou para ter um nível de vida melhor.

