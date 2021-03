Empresa de eventos culturais açoriana ganha prémio britânico

“A MiratecArts tem demonstrado excelência, comprometimento e dedicação mesmo em tempos de incertezas. Depois de superar essa rutura, acreditamos, mais do que nunca, que a MiratecArts deve ser reconhecida”, a nota recebida pela empresa vinda da LUX Life, a entidade que atribui os Global Excellence Awards.

A notícia foi dada por Terry Costa, o diretor artístico e presidente da entidade cultural com sede na ilha do Pico, Açores.

O prémio foi dado porque “a MiratecArts demonstra experiência, dedicação e compromisso com a promoção da excelência. Esta abordagem trouxe sucesso e elogios ao longo dos últimos anos e reforça a posição da LUX Life de que os vencedores não são determinados pela popularidade dos votos, mas por mérito de suas contribuições para com a sociedade”, pode ainda ler-se no comunicado, que galardoa a Associação com o Prémio ´Best International Art Festivals & Event Management Company´.

“A comemorar 9 anos de programação dos Açores para o mundo, este prémio vem incentivar a continuação do desenvolvimento cultural artístico com foco e destaque em artistas regionais, providenciar oportunidades para chegarem mais além, enquanto abraçamos talentos internacionais nas suas visitas aos Açores,” expressa Terry Costa.

A MiratecArts apresenta vários festivais de renome internacional como o Montanha Pico Festival, com arte e aventuras na temática da cultura montanhosa, o Azores Fringe, “o festival mais democrático do país” a acontecer nas 9 ilhas dos Açores, o mais galardoado evento musical na região autónoma, o Cordas World Music Festival, que acontece anualmente em setembro na vila da Madalena e o AnimaPIX – festival de animação do livro à tela, entre muitos outros projetos, incluindo a propriedade ao ar-livre com mais de 26 mil metros quadrados para experimentação e inspiração aos artistas visitantes.

A programação preenche um calendário repleto de atividades e projetos durante todo o ano.

