Empresa de Ermesinde vai vestir pilotos da Emirates

Chama-se SkyPro, tem sede em Ermesinde, concelho de Valongo, é especializada em uniformes e acaba de garantir o concurso para vestir os pilotos da companhia aérea Emirates.

Em comunicado de imprensa, a SkyPro explica ter sido a escolhida, “após uma minuciosa avaliação de parcerias”, devido à qualidade das suas matérias-primas, ao desenvolvimento de amostras, ao suporte logístico eficiente, à sua equipa especializada e ao facto de também estar localizada no Dubai.

No seu portefólio constavam já as as empresas Saudi Airlines, Netjets, Royal Air Maroc, Groundforce, Polisen, HiFly, Norse, Flair e Mystic Cruises.